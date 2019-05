Casa do Povo de Santo António recebe 79 mil euros do Governo Regional

A Casa do Povo de Santo António vai receber um apoio de 79.100 euros, por parte do Governo Regional, com o intuito de assegurar a realização de eventos socio-culturais. A decisão foi anunciada, esta tarde, por Pedro Ramos, após a habitual reunião de Conselho de Governo.

No mesmo encontro, o executivo madeirense autorizou a celebração de um contrato-programa com a associação Teatro Experimental do Funchal, tendo em vista assegurar o normal funcionamento desta associação no ano de 2019. Vai receber 20 mil euros.

O Governo Refional autorizou ainda a aquisição de duas parcelas pelo valor global de 8.210 euros, referentes à reconstrução da ER 102 (troço entre Camacha e Santo da Serra) e à segunda fase da canalização do ribeiro da Corujeira (Monte).

Por fim, o executivo liderado por Miguel Albuquerque aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Sérgio Silva, sócio-gerente da Sociedade dos Engenhos da Calheta. “O Governo Regional e o seu Presidente vêm testemunhar o seu mais profundo pesar pela morte, ocorrida hoje, de Sérgio Silva, empresário de créditos reconhecidos, não só no seu concelho natal, a Calheta, como em toda a Região”, refere em nota. Sérgio Silva foi ainda atleta, treinador e dirigente do Clube Desportivo Nacional, onde desempenhou funções de relevo.