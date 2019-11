Casa de Saúde de Câmara Pestana promove a 6.ª edição do concurso ‘Anjos Reciclados’

O concurso de ‘Anjos Reciclados’, da Casa de Saúde de Câmara Pestana, do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, é já uma tradição dos festejos natalícios da Região Autónoma da Madeira. Este ano, o concurso acontece a 28 de Novembro, quinta-feira, e junta várias instituições, com o objectivo de promover o convívio e a troca de experiências entre os diversos participantes.

O concurso em 2002, com uma dinâmica mais interna para a realização de um anjo ou menino do coro, com materiais reciclados, pelas diferentes unidades de internamento, com o objectivo de dar início à vivência da quadra de Natal e que os mesmos trabalhos servissem depois para decorar os espaços da casa.

Em 2014 surgiu a ideia de relançar o concurso, não só para as diferentes áreas de intervenção, mas também aberto à comunidade e instituições de solidariedade social da região, com os objectivos de promover a criatividade, promover a utilização do maior número possível de materiais reciclados e de promover o convívio interinstitucional.

Este concurso faz agora parte do programa anual de actividades da Casa de Saúde de Câmara Pestana (CSCP), tendo ganho dimensão externa, uma vez que estes trabalhos passaram a ser expostos num espaço comercial da cidade do Funchal e assim puderam ser apreciados por muito mais pessoas.

Esta é uma forma de dar a conhecer à população o trabalho criativo e terapêutico desenvolvido pela CSCP e por todas as outras que a esta se associam.