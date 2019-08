Carlos Pereira desafia António Costa a promover o CINM na Web Summit

Carlos Pereira, cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira, quer que António Costa promova o Centro Internacional de Negócios da Madeira na próxima edição da Web Summit, em Lisboa.

O “grande desafio” foi lançado no final da intervenção que culminou a sessão de abertura da conferência do Partido Socialista Europeu, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, quando abordou a questão do CINM.

Sobre o assunto “altamente controverso”, o último dos seis temas destacados na intervenção, Carlos Pereira lembrou as mais-valias a e grande importância do CINM para a Região, deixando claro que “temos de lembrar à União Europeia que nós não deixamos de precisar de criar empregos, não deixamos de precisar de diversificar a economia, não deixamos de precisar de criar riqueza, mas nós precisamos de estabilidade para garantir que esta experiência que fizemos de 30 anos é essencial para a RAM. Nós criamos emprego, poderíamos ter criado mais, nós criamos riqueza, poderíamos ter criado mais, mas este é um instrumento adequado”, manifestou.

O candidato socialista admitiu que Bruxelas pode não gostar destes mecanismos, mas contesta que possa “prejudicar negativamente uma região ultra-periférica que precisa disto como ‘pão para a boca’, ou seja, o CINM “é absolutamente essencial”, considera.

Reconheceu ainda que “nem sempre fomos bem entendidos, talvez não fizemos tão bem como devíamos”, concretizou.