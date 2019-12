Cardeal Tolentino Mendonça dá nome a rua em Machico

A Câmara Municipal de Machico resolveu homenagear o Cardeal Tolentino Mendonça dando o seu nome a uma rua da cidade. Assim, a Rua do Leiria passará a chamar-se Rua Cardeal Tolentino Mendonça, como forma de homenagear o filho da terra, José Tolentino Calaça de Mendonça.

A proposta apresentada pela Autarquia machiquense e aprovada na reunião de hoje do executivo liderado por Ricardo Franco, é sustentada com base na importância que o actual Cardeal detém enquanto teólogo, investigador, biblista, poeta, ensaísta, professor e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, bem como pelo facto de ser detentor dos graus de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, pelo ex-Presidente da República Jorge Sampaio e da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, esta última atribuída pelo antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.

A recente nomeação a Cardeal, pelo Papa Francisco, é outro dos motivos que levou a Câmara Municipal de Machico a considerar Tolentino uma incontornável personalidade com renome internacional, merecendo assim destaque naquela que foi a terra que o viu nascer, passando a estar associado ao arruamento que o homenageado percorreu inúmeras vezes a caminho do Forte de São João Baptista, sobranceiro à Baía de Machico, onde residiu durante vários anos.

De referir ainda que terá lugar uma receção oficial ao Cardeal já no próximo dia 23 de dezembro, segunda-feira, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.