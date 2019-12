O madeirense e o segundo mais jovem Cardeal da Igreja Católica, D. José Tolentino Calaça de Mendonça faz hoje 54 anos, nasceu em Machico, na Ilha da Madeira, 15 de Dezembro de 1965.

É um cardeal, poeta e teólogo português.

Actualmente é Arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e Bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana, na Cúria Romana. No dia 5 de Outubro de 2019 foi elevado a Cardeal pelo Papa Francisco durante o Consistório Ordinário Público de 2019.