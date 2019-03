Candidato madeirense do PAN ocupa a quinta posição na lista ao Parlamento Europeu

O PAN lança hoje a lista dos 21 membros que vão integrar a candidatura do partido para as Eleições Europeias de 26 de Maio. A composição da lista orientou-se por dois critérios fundamentais: a paridade absoluta em termos de género, sendo intercalada entre candidatos do sexo masculino e candidatas do sexo feminino, e a diversidade na distribuição geográfica com a selecção de candidatas/os do norte, centro e sul do país, e dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A lista é encabeçada por Francisco Guerreiro, membro da Comissão Política Nacional e o mandatário da campanha é o deputado do PAN na Assembleia da República, André Silva.

João Henriques de Freitas, porta-voz da Comissão Política Regional do PAN, ocupa o quinto lugar de uma lista de 21 candidatos.

A candidatura do PAN assenta em temáticas prioritárias relacionadas com o apoio humanitário, o desenvolvimento económico e social responsável, o combate às alterações climáticas e a promoção de uma transição energética para fontes 100% limpas e renováveis.

Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, o PAN obteve 56.233 votos, cerca de 1,72%, ocupando a 7.ª posição política no país. Face a este reconhecido trabalho do partido no parlamento nacional, Francisco Guerreiro acredita ser possível “dar continuidade, no Parlamento Europeu, ao trabalho de transformação social que o PAN, com apenas um deputado, tem alcançado na sociedade portuguesa”.

O PAN pretende integrar a família política europeia ambientalista, Greens/EFA, com a eleição de um eurodeputado, assumindo a “necessidade de uma aposta na educação e no reforço da cidadania mais profunda e da criação de ferramentas mais directas de representação democrática, sem as quais os discursos simplistas e populistas são absorvidos pelas populações, com consequências reais muito prejudiciais”, reforça Francisco Guerreiro.

Francisco Guerreiro tem 34 anos, é natural de Santiago do Cacém, tendo-se licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Educação de Coimbra. Militante do PAN desde 2012, é actualmente assessor político do partido na Assembleia da República, acompanhando a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, tendo já sido candidato às câmaras de Coimbra (2013) e Cascais (2017).

Lista dos 21 elementos

1 – Francisco Guerreiro

2 – Bebiana Cunha

3 – Pedro Neves

4 – Cristina Rodrigues

5 – João Freitas

6 – Inês Real

7 – Rui Prudêncio

8 – Daniela Duarte

9- André Nunes

10 – Inês Campos

11 – Jorge Ribeiro

12 – Carolina Almeida

13 – Daniela de Sousa

14 – Rui Alvarenga

15 – Patrícia Gomes

16 – Helder Capelo

17 – Sónia Domingos

18 – Vera Belchior

19 – Artur Alfama

20 – Sara Fernandes

21 – José Castro