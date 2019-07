Campeonato de Portugal de cruzeiros “excedeu expectativas”

“Mais uma vez, a Região afirmou a sua capacidade em acolher eventos desportivos desta natureza, tornando ainda mais especial o regresso desta prova, ao nosso arquipélago, 17 anos depois”. É desta forma que, satisfeita, a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, participou, neste domingo, no Centro Náutico de São Lázaro, na cerimónia de entrega de prémios do Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC, evento que, resultante de uma parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, envolveu 23 embarcações e mais de 200 velejadores, cerca de metade dos quais oriundos da Madeira.

Evento que, no entender da governante, “excedeu todas e quaisquer expectativas”, num balanço que é extremamente positivo e que vem reforçar a afirmação da Região “no respeitante à sua capacidade para acolher provas desta natureza, ligadas ao nosso mar e às actividades náuticas”. Capacidade essa que, frisou, “em muito se deve à organização e a todos os que, directa e indirectamente, estiveram envolvidos na sua realização, onde é de elementar justiça o reconhecimento público à Associação Regional de Vela da Madeira, que, aliás, já mereceu elogios rasgados, durante o decorrer desta prova, por parte da própria Federação”.

Sublinhando a aposta que o Governo Regional tem vindo a desenvolver no que diz respeito a atrair eventos desportivos, nacionais e internacionais, para a Região, Paula Cabaço não tem dúvidas de que “são exemplos como estes que contribuem para desenvolver, fomentar e consolidar a imagem da Madeira e do Porto Santo, neste caso particular no sector da náutica de recreio, promovendo-a local, nacional e internacionalmente”.

Relembre-se que este Campeonato integrou as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo.