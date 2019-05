Câmara do Funchal vai remover placards de propaganda ainda afixados em dia de reflexão

A não remoção de propaganda eleitoral já motivou uma reacção dos socialistas neste sábado de reflexão eleitoral. Através da sua página pessoal na rede social Facebook, Miguel Iglésias, vice-presidente do PS-M já se pronunciou, lamentando a ‘xico espertice’ do PSD que deixou ficar os placards de propaganda partidária.

“O PSD pela primeira vez num dia de reflexão não retirou os cartazes da sua candidata, além da “xico espertice” de ter enxameado o Funchal com publicidade do Chão da Lagoa. Todos os cartazes à distância legal necessária das assembleias de voto tem de ser retirados, sendo de lamentar o fim do consenso regional de retirar todos os cartazes relativos à eleição no dia de reflexão. As pessoas não estão a dormir...”, conclui o dirigente socialista.

Contactado pelo DIÁRIO, Miguel Iglesias referiu que os serviços municipais têm recebido ao longo de dia várias reclamações de eleitores denunciando a existência de placards de propaganda partidária afixados no concelho e que serão removidos no cumprimento da lei e de acordo com a capacidade operacional dos operacionais camarários. Fez saber ainda que o material de propaganda retirada terá como destino o armazém da Câmara Municipal do Funchal.