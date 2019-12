Câmara do Funchal vai aprovar voto de pesar pela morte do empresário Anthony Miles

A Câmara Municipal do Funchal vai aprovar, na sua primeira Reunião de Câmara de 2020, um voto de pesar pelo falecimento do empresário Anthony Miles, no passado dia 25 de dezembro.

Nascido no Funchal em 1937, Anthony Miles, de origem britânica, distinguiu-se pela sua capacidade empreendedora, marcada pela criatividade e inovação, e pela arreigada ação cívica e corporativa, que bem demonstrou enquanto assumiu a Presidência da Associação Comercial e Industrial do Funchal.

A sua incursão na vida empresarial intensificou-se na segunda metade da década de 60 e, desde logo, refletiu na sua ação o rigor e o compromisso que o caracterizavam. Foi, pois, um exemplo e uma inspiração para muitos, sendo inegável o seu contributo, direto e indireto, para a dinamização e diversificação do tecido económico regional.

Com formação em antropologia, foi uma personalidade sempre aberta ao diálogo e à promoção de parcerias, e verá para sempre o seu nome associado ao desenvolvimento de marcas que honram e valorizam o nome da Região. A Empresa de Cervejas da Madeira e a Madeira Wine Company são apenas dois desses exemplos. Para a História, ficará o seu incontornável contributo para o desenvolvimento económico, para a criação de emprego e para a projeção da Madeira no mundo. À família e amigos, a Câmara Municipal do Funchal endereça as mais sentidas condolências.