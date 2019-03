Câmara do Funchal requalifica dois parques infantis da cidade

A Câmara Municipal do Funchal encontra-se, neste momento, a requalificar alguns parques infantis da cidade, nomeadamente, da Fortaleza do Pico, em São Pedro, e da Penteada, em São Roque, num investimento municipal que ascende a 28 mil euros e que deverá ficar concluído ainda este mês.

Na visita efectuada ás obras, o vice-presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, enalteceu a importância destas intervenções de beneficiação, que vão passar a dotar estas áreas lúdicas de melhores condições a todos os níveis.

“Ambos os projectos foram preparados para obedecerem à nova legislação de 2015, que passou a ser aplicada em 2016”, referiu o autarca, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 379/97, que determina as condições de segurança a aplicar na localização, implantação, concepção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio.

O parque infantil da Penteada será alvo de acertos na reinstalação dos equipamentos recreativos disponíveis, estando igualmente asseguradas novas pinturas, a instalação de contentores de resíduos e a implementação de mobiliário urbano. No parque da Fortaleza do Pico terá lugar, por sua vez, a substituição integral do pavimento, a reparação da guarda do local, bem como os devidos reajustamentos nos equipamentos lúdicos.

Miguel Silva Gouveia concluiu que as intervenções vêm “dotar os espaços em causa de condições propícias àquela que é a convivência intergeracional que se deseja, permitindo o seu usufruto de uma forma plena, e dentro das disposições legais em vigor”, acrescentando que “o Município continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que existam no Funchal locais que privilegiem o desenvolvimento pedagógico, social e emocional das crianças, e que afirmem o carácter altamente inclusivo da cidade para todas as idades”.