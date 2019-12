Câmara do Funchal passará a ter 150 trabalhadores no sector das águas

A entrada de 20 canalizadores para o sector das águas da autarquia do Funchal foi o ponto de destaque no final de mais uma Reunião de Câmara semanal. A vice-presidente do município, Idalina Perestrelo, falou de “um sector que este executivo tem vindo a desenvolver num planeamento estratégico a curto, médio e longo prazo”. Em 2020, o número de trabalhadores para esta área passará de 100 para 150.

“São 20 milhões de euros que vamos investir em recursos humanos, na construção de uma ETAR, na substituição de redes e ainda na aposta da gestão inteligente, de maneira a que se promova a sustentabilidade económica e ambiental deste sector”, mencionou Idalina Perestrelo, afiançando que no futuro “vão ser precisos mais recursos humanos”, dando o exemplo da renovação do saneamento e redes eléctricas, no Mercado dos Lavradores, para 2020, num investimento a rondar os 300 mil euros.