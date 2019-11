Câmara do Funchal assegura ‘Mercadinho de Natal’ na placa central

O ‘Mercadinho de Natal’ vai continuar na placa central da Avenida Arriaga. A garantia foi dada esta tarde pela Câmara do Funchal após contactos com fornecedores e empresários. Mas com uma nuance: quem organiza o evento é a autarquia e não o Governo.

O DIÁRIO sabe que a decisão está tomada e que a edilidade tudo fez para garantir o arranque previsto para o próximo domingo, conforme é tradição. Para tal, deve publicar nas próximas horas um edital em que define regras objectivas relacionadas com o evento

A notícia do dia dada pelo DIÁRIO na edição impressa e digital desta terça-feira conheceu vários episódios que pode ler nos links no lado esquerdo do ecrã e não deverá ficar por aqui.

Amanhã revelamos todos os pormenores de um dossier com vários contornos, alguns passíveis de gerar procedimentos criminais.