Câmara de Machico quer estabelecer parcerias com município cabo-verdiano de São Nicolau

Uma delegação da Câmara Municipal de Machico, Madeira, desloca-se esta semana à ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, onde pretende “preparar parcerias” e analisar a “possibilidade de geminação” dos municípios, anunciou hoje a autarquia.

A comitiva é liderada pelo presidente da autarquia, o socialista Ricardo Franco, que foi convidado a participar nas festividades do Dia do Município de São Nicolau e respectivo patrono, celebrado em 6 de Dezembro.

“Ao longo desta deslocação oficial, representantes da autarquia irão participar em vários encontros de trabalho e em visitas institucionais, no sentido de se preparar parcerias futuras, inclusive a possibilidade de uma geminação”, indica uma nota da Câmara de Machico, assinada pelo presidente.

Ricardo Franco considera que existem laços históricos entre os concelhos que justificam a sua geminação, sobretudo ao nível das pescas, indústria baleeira e indústria conserveira, com a ida dos pescadores machiquenses para a ilha de São Nicolau.

O autarca lembra, por outro lado, que o director do Museu da Pesca de Cabo Verde, José Cabral, participou nas comemorações do Dia do Concelho de Machico de 2018, na qualidade de orador na conferência “Pesca e Baleação nas Regiões Ultraperiféricas: Madeira, Cabo Verde e Açores”.

Ricardo Franca sublinha que estão também a ser analisadas “futuras parcerias e projectos” na vertente museológica e científica entre as regiões da Macaronésia, bem como o alargamento da cooperação a Cabo Verde, ao abrigo dos programas de cooperação territorial europeia cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

“A autarquia de Machico pretende assim estreitar os laços que unem estes municípios, valorizando a história dos pescadores de Machico que foram trabalhar para Cabo Verde, ensinando as artes de pesca, trabalhando na indústria conserveira, que ainda hoje funciona, e na baleação”, sublinha.

A deslocação de Ricardo Franco a São Nicolau envolve também uma “vertente solidária”, no âmbito do projecto “Mala Solidária”, com a entrega de roupas e material didáctico escolar a diferentes associações e entidades locais.