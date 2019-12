Câmara de Machico distribui 250 mil euros em bolsas pelos alunos universitários do Concelho

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito da sua política social, entregou esta sexta-feira, 27 de Dezembro, certificados referentes à atribuição de 340 bolsas de estudo aos jovens do Concelho que se encontram a frequentar o Ensino Superior no ano lectivo 2019/20.

O número de jovens abrangidos por este apoio é um recorde no Município, tendo a Autarquia disponibilizado uma verba de 250 mil euros com o intuito de ajudá-los no processo de formação académica.

O Auditório do Fórum Machico foi o local escolhido para o Presidente da Autarquia machiquense, Ricardo Franco, e a Vereadora com o pelouro da Educação, Mónica Vieira, receberem os universitários.