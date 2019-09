Câmara de Lobos assinala Dia Internacional do Idoso com três dias de actividades

O município de Câmara de Lobos assinala amanhã, 1 de Outubro, o Dia Internacional do Idoso, com um programa que se estende até quinta-feira, dia 3, para “valorizar e enaltecer o papel do idoso na sociedade, promovendo o envelhecimento activo”, refere nota da Câmara Municipal, entidade organizadora destas celebrações há pelo menos 16 anos.

O evento terá início amanhã, 1 de Outubro, com uma sessão de abertura no Museu de Imprensa da Madeira. Seguir-se-á, às 10h30, testemunhos de pessoas reformadas de cada freguesia do concelho sob o tema ‘Cheguei à terceira idade e agora?’.

Pelas 11h45, terá lugar um desfile de moda, denominado ‘Melhor idade’, que contará com a participação de seniores do concelho entre os 66 anos e os 96 anos.

À tarde, pelas 15 horas, terá lugar uma missa solene na igreja de São Sebastião, presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás.

As comemorações do dia do idoso prolongar-se-ão por mais dois dias, estando programado para quarta-feira a marcha ‘Passeio da Memória’, às 9h30, organizada em parceria com a Associação de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer. O trajecto terá início na Avenida Nova Cidade e finalizará na Praça da Autonomia, onde, pelas 10 horas, serão dinamizadas actividades ao ar livre, nomeadamente uma aula colectiva de actividade física e um peddy paper, seguindo-se animação musical no coreto, com a actuação dos Combo de Jazz, pelas 11 horas.

Na quinta-feira, 3 de Outubro, véspera do Dia do Concelho de Câmara de Lobos, serão finalizadas as comemorações do Dia do Idoso, com um espectáculo de fados, a ter lugar no mercado municipal do Estreito de Câmara de Lobos, entre as 19h e as 22h30, de acesso livre.

A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, contará com o apoio da Diocese do Funchal, Associação Metaphora, Escola Combo de jazz: Conservatório Escola das Artes da Madeira, Escola ABC cabeleireiros e estética, Clube Desportivo do Garachico, Casa do Povo do Curral das Freiras e Delegação da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer.