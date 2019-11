Câmara de Lobos assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras

O Município de Câmara de Lobos associa-se, uma vez mais, ao Dia Internacional das Cidades Educadoras com um largo programa de actividades que decorrerão entre 27 e 29 de Novembro, ou seja, entre quarta e sexta-feira.

Recorde-se que este município é membro, desde 2012, da Associação Internacional das Cidades Educativas, estrutura internacional de colaboração entre governos locais na área da educação, abraçando anualmente a celebração desta data especial.

As celebrações começam na manhã desta quarta-feira, às 10 hors, na praça da Autonomia, com o hastear da bandeira das Cidades Educadoras, momento que contará com a presença da vice-presidente com o pelouro da Educação, Juventude e Ambiente, Sónia Pereira.

O programa prossegue depois com uma visita à exposição de trabalhos dos alunos do Ensino Básico e Secundário, alusiva à educação, altura em que será apresentado o ‘Guião de Boas Práticas Municipais à Luz dos Princípios das Cidades Educadoras’, no Salão Nobre.

No dia 29, a Biblioteca Municipal recebe dois Workshops intitulados ‘What´s next – Pensar a Educação em Câmara de Lobos’. O primeiro arranca às 9h30, e está direccionado para os estudantes do ensino secundário com o intuito de trabalhar as questões de desenvolvimento pessoal e social e de orientação vocacional. Mais tarde, às 14h30, o segundo workshop é dirigido a professores de todos os níveis de ensino, para fomentar a utilização de estratégias que contribuam para desenvolver respostas educativas que motivem as crianças e os jovens a encarar a educação formal de uma forma positiva.

Será utilizada a metodologia LEGO ® SERIOUS PLAY ®, uma “metodologia lúdica e extremamente eficiente, que usa as peças LEGO para alavancar habilidades e competências no desenvolvimento de pessoas e que permite impulsionar a comunicação, inovação e resolução de problemas complexos em ambientes educativos ou corporativos”, refere a autarquia.

Esta acção será dinamizada por Cristina Jardim, formadora com Certificação de Competências Pedagógicas, Certificado de Facilitação e Desenho de Workshops com o método referido, pela Association of Master Trainers e, ainda, formação na área de liderança, comunicação, desenvolvimento pessoal, segurança e socorro.

Foi eleita a ferramenta de comunicação e reflexão LEGO®SERIOUS PLAY®, por ser uma forma divertida, mas séria, para encontrar respostas aos desafios com que jovens e professores se deparam no seu dia-a-dia.