Cafôfo promete levar a Madeira para a frente

Paulo Cafôfo apresentou neste final de tarde a sua candidatura a presidente do Governo Regional apoiado pelo Partido Socialista, nas eleições de 22 de Setembro próximo. Palavra de ordem é levar a Madeira para frente, assegurando o até agora presidente da Câmara do Funchal que tem um plano para numa década mudar a Região para melhor, fazendo diferente do que até agora tem sido feito.

O professor de profissão, que se fez político inclusive contra a vontade da mãe, garante que no seu plano de governo para 10 anos a grande prioridade será a saúde, resolvendo o problema das listas de espera, para o qual garante que terá 75 milhões de euros para fechar o Hospital dos Marmeleiros e adquirir um outro, enquanto o futuro novo hospital da Madeira não é construído. Plano que não será para um mandato de 4 anos. Além disso quer contratar 100 médicos e respectivos enfermeiros para dar novo objectivo aos centros de saúde para a medicina familiar.

Cafôfo também conta intervir na economia, dando à Madeira uma nova alternativa ao Turismo e ao CINM, que passará peço mar onde planeia investir 460 milhões de euros com participação sobretudo privada e, assim, criar um novo ciclo económico virado para a economia azul, com mais cinco mil empregos qualificados em 10 anos.

Conta ainda aumentar em 30% a promoção turística e conseguir trazer mais aviões e rotas para sustentar o aumento de camas na hotelaria.

E ainda prometeu que nos primeiros 100 dias de governo lançará um concurso público Internacional no valor de 12 milhões de euros para ter uma ligação ferry ao continente durante todo o ano, aproveitando ao máximo o princípio de continuidade territorial a que a República está obrigada.

Outras áreas como a agricultura e pecuária, o ambiente e a causa animal, a igualdade de género e a violência doméstica, a justiça social e a exclusão, a habitação onde espera que quando a Madeira celebrar os 50 anos de Autonomia já não seja um problema, a Cultura e a educação, a ciência.

Paulo Cafôfo acredita que vai ganhar, “porque ganhando, ganhará a Madeira”, ainda que “velhos do Restelo” irão dizer, como disseram em 2013 quando prometia para o Funchal, de que não seria possível, que desta vez será para toda a Madeira. “Cumpri tudo”, garantiu.