Bombeiros Voluntários Madeirenses reforçados com 15 novos elementos

A Direcção e Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses informou que, a partir de hoje, fica reforçado o quadro de efectivos do seu corpo de bombeiros com a entrada ao serviço de 15 novos elementos. Estes estagiários concluíram este sábado o curso de formação inicial para Bombeiro de 3ª. classe com aproveitamento.

Os 15 novos elementos iniciam agora um período de seis meses de estágio em contexto de trabalho. As provas finais, que consistiram numa prova escrita e provas práticas, realizaram-se no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, ontem e hoje, e contaram com apoio de técnicos do Serviço Regional de Protecção Civil, que acompanharam o processo.