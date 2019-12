Bispo do Funchal detecta diversas “trevas”

O Bispo do Funchal sublinhou esta noite que apesar das “trevas”, “Deus insiste em nascer, em fazer-se carne, em fazer-se pequeno, em fazer-se menino”. “Insiste em fazer-se Deus connosco e em nós. Ele nasce em cada criança concebida. Nasce em cada coração que se converte. Nasce em cada batizado. Nasce em cada gesto de paz e de amizade. Nasce em cada cristão que toma a sério o seu caminho para Deus e com Deus”, referiu D. Nuno Brás na homília da missa da Meia Noite deste Natal.

Se Deus nasce de novo é porque as trevas abundam. O prelado diocesano concretiza: “Não raras vezes, elas fazem-nos duvidar do cumprimento da promessa em nosso Senhor Jesus Cristo. Partilhamos com os pastores as trevas em que parece nos sentirmos bem, apenas porque escondem as nossas debilidades — poderão estar envolvidas numa forma mais contemporânea, mas são as mesmas. São as trevas de quem recusa Deus e se perde na cegueira da sua auto-suficiência. São as trevas de quem se procura impor aos demais. São as trevas de quem pensa que, vivendo apenas por si e para si consegue ser mais que todos os outros. São as trevas de quem, no seu coração, não encontra lugar para os outros, para a compaixão, para Deus. São as trevas dos que não têm o suficiente para viver dignamente. São as trevas da mentira”.

D. Nuno Brás considera por isso que apesar de nascido em Belém, “a luz daquele Menino, do Deus-connosco” continua hoje a resgatar, com o mesmo brilho e a mesma intensidade, a mesma glória e a mesma alegria, o mesmo fulgor e a mesma paz, “todos quantos, adormecidos nas trevas, despertam para a vida verdadeira e se põem a caminho do Presépio, ‘a ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer’”

“A luz que é o Menino de Belém continua hoje a dizer a cada um de nós: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados”. Que este Menino, esta luz, inunde o nosso coração. Que Ele nos encha de paz e de alegria. Que Ele ilumine a noite e o coração de todos!”, referiu D. Nuno Brás na homília da missa da Meia Noite celebrada na Sé do Funchal.

Sé que acolhe hoje o cardeal madeirense D. José Tolentino Mendonça, que presidirá à Eucaristia do Dia de Natal pelas 11 horas.