Os 35 finalistas do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, receberão este sábado, 11 de Janeiro, às 15 horas, a bênção das capas, na Igreja do Colégio, numa cerimónia presidida pelo Bispo do Funchal.

À semelhança do que acontece com os estudantes finalistas do ensino secundário da Região, os alunos que terminam o ensino secundário no Conservatório vivem com entusiasmo e euforia esta cerimónia. Trajados a rigor, com a respectiva capa e fitas correspondentes à cor do curso que frequentam, os alunos que se preparam para ingressar no ensino superior no próximo ano, viverão este sábado, momentos marcantes com este acto simbólico.

Dos 35 finalistas dos Cursos Profissionais do Conservatório, 10 são do Curso Profissional de Instrumentista, 4 do Curso Profissional de Instrumentista Jazz, 7 do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea e 14 do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação.

A cerimónia terá início pelas 13h30, no edifício sede do Conservatório, com a imposição das fitas correspondentes aos cursos, um acto acompanhado pelos respectivos padrinhos.

Pelas 14h15, os finalistas sairão em cortejo acompanhados também das famílias e todos aqueles que se quiserem juntar à festividade, com percurso entre a sede do Conservatório e a Igreja do Colégio.

A celebração eucarística, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, terá início pelas 15 horas, contando também com a presença do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do Presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, Carlos Gonçalves.

Após esta celebração religiosa segue-se a tradicional foto de grupo nas escadas da igreja, seguida de jantar convívio, no Restaurante 5.ª Estação, pelas 19h30.