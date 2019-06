Barreto acusa Cafôfo de “negociata imobiliária” com anúncio da compra de hospital privado

“Desafio o dr. Paulo Cafôfo a vir dizer qual é o hospital privado que quer comprar por 75 milhões de euros e que diga quantas camas tem esse hospital para nós percebermos qual a negociata que está a ser preparada com o dinheiro de todos os madeirenses”, eis o repto lançado, esta segunda-feira, pelo líder do CDS, depois do candidato do PS às eleições regionais de 22 de Setembro ter surpreendido, durante uma entrevista, com o anúncio da compra de um hospital privado para resolver as listas de espera.

O candidato socialista repetiu a mesma ideia na tarde do último domingo, ainda que o tenha feito de maneira mais comedida, durante o lançamento da sua candidatura à eleições regionais.

Rui Barreto diz “estranhar” o anúncio de Paulo Cafôfo: “Nunca vi por parte do candidato do Partido Socialista uma única palavra sobre o incumprimento por parte do Governo da República para a construção do novo hospital da Madeira”, nota o líder democrata-cristão.

“Vem agora dizer que quer adquirir um hospital privado. O que isto me parece, de facto, é uma negociata. O dr. Paulo Cafôfo tem de dizer qual é o hospital privado que quer comprar e quantas camas tem esse hospital porque nunca se referiu à falta de cumprimento do Governo da República dos prometidos 50% para a construção do novo hospital, mas diz que vai utilizar o dinheiro dos contribuintes para comprar um hospital privado. Péssima resolução”, sublinha.

Barreto diz que o que a Região precisa é de “mais cirurgiões e anestesistas e de um plano sério para a recuperação das listas de espera”. “O que isto parece, que muito lamento, é o jogo do Monopólio. No jogo do Monopólio os jogadores têm o dinheiro da caixa do banco e vão adquirindo casas, ruas e prédios. Mas o dinheiro dos contribuinte não é o jogo do Monopólio. Isto é uma negociata lamentável porque do que precisamos é de uma resposta imediata no actual hospital e do cumprimento dos prometidos 50% por parte do Governo da República para construirmos o novo hospital, esse sim, necessário para dar segurança e dignidade a todos os madeirenses”, sustenta.

Barreto considera “inexplicável” que um candidato a presidente do Governo Regional venha dizer que “vai utilizar 75 milhões de euros dos dinheiros públicos para comprar um hospital privado” e por isso insiste na pergunta: “Que negociata é esta? O dr. Paulo Cafôfo que explique aos madeirenses qual é o hospital privado que tem na sua cabeça e quantas camas tem para nós podermos perceber qual é o negócio imobiliário que está aqui em causa”.

Acrescenta ainda que “a política não pode ser feita desta maneira”, pois não é o jogo do Monopólio, é preciso clareza nos nossos propósito e naquilo que vamos fazer”.