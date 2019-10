Banana europeia foi ontem promovida no Parlamento Europeu por Cláudia Monteiro de Aguiar

A deputada do PSD promoveu ontem, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, um debate dedicado à produção, promoção e protecção de banana europeia, em parceria com a associação europeia, APEB, e as várias associações produtoras regionais representantes da Madeira, Canárias, Guadalupe e Martinica.

Ral como o DIÁRIO escreve na sua edição de hoje, o debate, bem como a exposição que estará presente durante toda a semana no Parlamento, em Bruxelas, e na estação de comboios contígua ao Parlamento, na Gare do Luxemburgo, encerram um projecto de promoção a nível europeu deste produto regional oriundo de quatro regiões ultraperiféricas europeias.

Cláudia Monteiro de Aguiar destacou a importância da produção de banana para estas regiões, e garantiu que continuará a “lutar pela defesa das regiões ultraperiféricas e dos seus produtos regionais e certificados, produtos que escapam a um sistema de produção massificada e apresentam uma identidade única e genuína”.

Ao referir o recente concurso público para a construção do novo Centro de Processamento de Banana da GESBA, com um valor base de investimento de 5 milhões de euros, ampliando a capacidade de processamento para as 100 toneladas por dia, financiado em 75% pela UE, Cláudia Monteiro de Aguiar destacou que “a banana é hoje a imagem de uma produção agrícola de qualidade das Regiões Ultraperiféricas”, salientando que este investimento é “muito mais que uma mera exploração de cariz económico, mas sim uma cultura muito importante para muitas famílias madeirenses”, com um grande impacto social e cultural.

A eurodeputada Madeirense garantiu continuar a “incomodar a Comissão Europeia sempre que sejam ultrapassadas quotas de importação de banana de países terceiros, na negociação e celebração de acordos comerciais, ou até para avaliar uma possível revisão do mecanismo de salvaguarda da banana, criado em 2017 para proteger os produtores europeus, que já provou ser ineficaz”.

O debate foi seguido de um jantar, onde foi servida uma sobremesa especial, feita com banana da Madeira,preparada pelo chef pasteleiro francês Fabrice Pottier.

A produção europeia de banana é responsável por mais de 500 milhões de euros do PIB da UE e cerca de 40 mil postos de trabalho. No entanto, representa apenas cerca de 11% da banana consumida na União. Ao contrário de outras, a produção europeia tem de respeitar e implementar a regulamentação europeia nos domínios do direito do trabalho, da proteção do ambiente e da utilização de produtos fitossanitários, apesar das diversas limitações e constrangimentos devido ao clima, à orografia bem como ao factor distância.