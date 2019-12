Avisos de mau tempo já hoje a partir das 15 horas

Foram antecipados os avisos amarelos para o vento e para a agitação marítima, que entram em vigor já hoje a partir das 15 horas no primeiro caso, e pelas 21 horas no segundo, mantendo-se na mesma até às 6 horas de sexta-feira. Assim, está sob aviso amarelo devido ao vento de Norte, que poderá atingir rajadas de 100 km/h as regiões montanhosas a partir das 15 horas desta quarta-feira, e a costa Norte e a costa Sul da ilha da Madeira, assim como o Porto Santo, a partir das 18 horas, com rajadas até 80 km/h. Sob aviso amarelo também devido à agitação marítima, com ondas de Norte com 4 a 5 metros, vão estar a costa Norte e o Porto Santo a partir das 21 horas de hoje, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na restante previsão meteorológica para hoje, conte com céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas, sendo que a partir da tarde, a chuva será mais intensa e persistente nestas zonas.

O vento começa fraco a moderado do quadrante Norte, mas como referido vai aumentar de intensidade, tornando-se moderado a forte, de 30 a 45 km/h, a partir do meio da tarde, com rajadas até 80 km/h. Nas terras altas as rajadas podem mesmo atingir os 100 km/h a partir do final da tarde.

No Funchal, o céu também vai estar bastante cinzento e a chuva é esperada a partir da tarde. O vento será fraco na cidade e a temperatura vai subir aos 23ºC. A mínima hoje no Funchal é de 16ºC. Com os mesmos valores está o Lugar de Baixo. Câmara de Lobos está um pouco melhor, com igual máxima e mínima de 17ºC.

No Porto Santo, em Machico e Santa Cruz a temperatura máxima nesta quarta-feira será de 21ºC, a mínima de 16ºC. No Porto Moniz os sol vai aquecer aos 21ºC, com a mínima a descer aos 17ºC

No Caniçal conte com valores entre os 16ºC e os 19ºC, na Ponta do Pargo entre os 15ºC e os 19ºC, em Santana entre os 14ºC e os 18ºC. São Vicente vai descer aos 13ºC de mínima e subir aos 19ºC de máxima.

No mar, as ondas começam com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros a partir do final da tarde na costa Norte. Na costa Sul mantêm-se com 1 a 2 metros. A temperatura da água está nos 21ºC.