Autorização para taxistas comprarem carrinhas chegou há 10 anos

Há exactamente dez anos, o DIÁRIO noticiava que a Câmara Municipal do Funchal ia aprovar um novo regulamento para o sector dos táxis que permitia aos profissionais do volante passarem a utilizar carrinhas de sete lugares (seis lugares mais o condutor).

O número de licenças manter-se-ia nos 455 (valor em vigor desde a década de 1980) mas os taxistas poderiam aumentar a capacidade das suas viaturas, trocando os automóveis ligeiros (5 lugares) pelas referidas carrinhas de sete lugares. A medida, tomada pela vereação presidida por Miguel Albuquerque, correspondeu aos pedidos da associação de táxis. A ideia passava também por responder melhor às solicitações dos turistas e concorrer com carrinhas e outros veículos que faziam serviço turístico.

Outra notícia em grande destaque na edição de 1 de Outubro de 2009 era a da partida da equipa do Clube Desportivo Nacional para Viena de Áustria, onde, no dia seguinte, ia defrontar a equipa local a contar para a fase de grupo da Liga Europa. A equipa acabaria por regressar com um empate a uma bola (1-1), tendo o golo alvi-negro sido apontado pelo madeirense Rúben Micael.