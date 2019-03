Autocarro avariado verte óleo no túnel da Quinta Grande e condiciona trânsito

A avaria de um autocarro no túnel da Quinta Grande está a condicionar o trânsito na via rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal, no início da noite desta quinta-feira.

Segundo reportou um automobilista ao DIÁRIO, o veículo colectivo de passageiros da empresa Afavias, que habitualmente efectua o transporte de funcionários da empresa, verteu óleo numa extensão considerável da via rápida e está imobilizado numa das vias da faixa de rodagem.

No local encontra-se uma equipa de Vialitoral que sinalizou a zona e encontra-se a lançar farelo no pavimento. O trânsito está condicionado naquela zona, devendo os condutores circularem com precaução.