Autarquia da Calheta promove convívio de Natal para maiores de 60 anos

A Câmara Municipal da Calheta promove, no próximo domingo, dia 15 de Dezembro, entre as 13 e as 17 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres, a XXI Edição do ‘Convívio de Natal para os maiores de 60 anos’, sendo este um evento que irá reunir cerca de 1000 calhetenses, num mega-almoço convívio de Natal que é já uma marca natalícia no concelho.

Esta iniciativa tem como objectivo proporcionar a todos os presentes momentos de confraternização e partilha. Para que tal seja possível, a autarquia disponibiliza gratuitamente todos os recursos humanos que acompanham os participantes, o transporte, bem como o espectáculo de animação e o almoço a todos os que se inscreveram e que se quiserem associar a este evento.

A animar os presentes estarão o músico local Carlos Santos, a Escola de Formação Musical da Casa do Povo da Calheta, o Grupo de Cantigas de Norte a Sul da Casa do Povo da Ponta do Pargo, a Associação Cultural e Recreativa Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha e ainda a actuação do Grupo de Folclore da Calheta.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assim como o presidente da Câmara, Carlos Teles, irão discursar logo no início da festa, às 13 horas.