Autarca do PSD pede a governantes para “avaliarem os seus votos e respeitarem as pessoas”

Patrício Agrela é o mais recente autarca social-democrata a corroborar a posição de outros companheiros do PSD no município que discordam da instalação de jaulas para a produção de aquacultura. Foi numa rede social que ironizou e lamentou a controvérsia que ganha sinais de crescentes no concelho.

O autarca do Estreito da Calheta, um autêntico bastião dos social-democratas, com a votações expressivas no partido, endurece o discurso político, dizendo ficar “impressionado com o sr Teófilo [secretário regional do Mar e das Pescas] e também com “Senhor Humberto” [secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural] “que mandam em toda a Madeira”, considerando que “devem avaliar os seus votos e respeitarem as pessoas”, exorta.

A posição surge numa altura em que está assinalada para a frente mar da localidade uma segunda zona para produção de aquacultura. A primeira e já em produção está localizada no Arco da Calheta.

O autarca não faz por menos deixando um aviso também em jeito de lamento: “Estamos cansados de sermos ignorados”.