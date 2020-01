Autarca da Ponta do Sol opõe-se à aquacultura por considerar prejudicial ao turismo

Célia Pessegueiro mostrou novamente a sua discordância a um possível projecto de aquacultura na Ponta do Sol. A presidente da autarquia lembrou a batalha ganha pela população em 2018 aquando da manifestação e sublinhou hoje que a actividade é prejudicial a outras nomeadamente o Turismo e pesca bem como a actividade náutica.

As palavras da edil aconteceram há momentos, numa conferência de imprensa marcada após as declarações do secretário regional das Pescas que ontem afirmou que o investimento vai avançar.