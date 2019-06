Até domingo há Congresso das Testemunhas de Jeová no Madeira Tecnopólo

Até ao próximo domingo, dia 30 de Junho, realiza-se no Funchal, no Madeira Tecnopólo, o Congresso das Testemunhas de Jeová 2019.

Nestes três dias do evento a organização prevê uma assistência a rondar as 1.500 pessoas.

Segundo o comunicado deste Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, “desde Maio de 2019, as Testemunhas de Jeová estão a receber uma série internacional de congressos de três dias com o tema ‘O Amor Nunca Acaba’”.

Além de receber congressos internacionais especiais em cidades seleccionadas durante 2019, as Testemunhas de Jeová convidam o público a participar do mesmo programa em mais dois locais no país, (Funchal e Ponta Delgada - Açores), na mesma data do congresso de Lisboa, que também ocorre entre hoje e domingo.

Relativamente aos destaques do Programa do Congresso nestes três dias, a nota informativa revela que “o programa do congresso examinará como os princípios da Bíblia ajudam as pessoas de maneiras práticas. O programa de sexta-feira falará de como o amor pode ajudar as pessoas a superar obstáculos como más influências na escola, doenças crónicas ou pobreza. O programa de sábado considerará como os princípios bíblicos ajudam maridos, esposas e filhos a mostrarem amor uns pelos outros. O programa de domingo incluirá um discurso bíblico público intitulado ‘Onde encontrar verdadeiro amor num mundo cheio de ódio?’ que abordará a superação do preconceito e do ódio. Os congressos das Testemunhas de Jeová são de entrada gratuita; não são feitas coletas.

De acordo com as estatísticas sobre as Testemunhas de Jeová em 2018, existiam 8.579.909 Testemunhas de Jeová no mundo, implantados em 240 países ou territórios, num total de 119.954 Congregações de Testemunhas de Jeová. A assistência às reuniões das Testemunhas de Jeová no mundo no último ano foi de 20.329.317 pessoas.