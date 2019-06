Associação de Promoção da Madeira lança passatempo

A Associação de Promoção da Madeira acaba de lançar um passatempo especial no Instagram do destino - @visitmadeira – com a oferta de uma viagem à Madeira. O prémio inclui viagem para duas pessoas a partir de qualquer cidade europeia e estadia de 4 noites.

Para rumar ao Melhor Destino Insular da Europa, os participantes só têm de ser seguidores da página de instagram @visitmadeira e, num comentário à imagem da nova campanha, marcar um amigo e terminar a frase “Madeira is the best european Island because...”. O passatempo estará a decorrer até dia 30 de junho.

O passatempo surge no âmbito da eleição da Madeira como Melhor Destino Insular da Europa, nos World Travel Awards, pela sexta vez.