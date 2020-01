Associação de Deficiente estabelece parceria com Grupo Sousa

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira e Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites estabeleceu uma parceria com o Grupo Sousa que permitiu o apoio logístico no transporte de uma viatura de Portugal Continental para a Região autónoma da Madeira, beneficiando um associado.

“Estas parcerias ajudam as pessoas com deficiência a ter uma qualidade de vida e a ultrapassar as barreiras psicológicas da sociedade”, disse a associação através de um comunicado de imprensa.

O presidente da associação Filipe Rebelo e o administrador do grupo Sousa, com o pelouro da responsabilidade e o associado Miguel Freitas estiveram presentes na iniciativa.