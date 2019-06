Associação Causa Social de Machico recebe viatura da Fundação Montepio

A Fundação Montepio prepara-se para oferecer uma viatura adaptada à Associação Causa Social de Machico, no âmbito da 12.ª edição da Frota Solidária. A cerimónia realiza-se em Leiria, no próximo dia 28 de Junho, numa cerimónia que garantirá a oferta de 20 viaturas adaptadas a 20 instituições de todo o país.

A Associação Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania é Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com abrangência regional, constituída em Setembro de 2009, que gere o Lar de Idosos do Porto da Cruz (que integra de forma autónoma duas estruturas residenciais para pessoas idosas e um Centro de Dia).

O projecto Frota Solidária, lançado em 2008, resulta dos montantes que, a cada ano, os contribuintes portugueses atribuem à Fundação Montepio através da Consignação Fiscal e que esta Fundação devolve à sociedade civil através da aquisição de viaturas transformadas e adaptadas a pessoas com problemas de mobilidade, que são oferecidas a instituições de solidariedade social de todo o país. Desde 2008, candidataram-se 3 516 instituições de solidariedade social.

Esta iniciativa permitirá, este ano, apoiar 20 instituições com igual número de viaturas e responder, assim, às necessidades de mobilidade de quem mais necessita. Note-se que, em 11 anos de existência, o projecto Frota Solidária garantiu a devolução à sociedade civil de 4,2 milhões de euros, consignados via IRS, apoiando mais de 200 instituições de solidariedade social de todo o país.

“A Fundação Montepio volta a dar resposta a centenas de cidadãos que se encontram vulneráveis devido a dificuldades de mobilidade. A cada edição pretendemos chegar a mais instituições e fomentar boas práticas de cidadania e solidariedade”, realça António Tomás Correia, Presidente da Fundação Montepio e do Grupo Montepio.