Assembleia Municipal do Funchal reúne-se amanhã com vários assuntos na agenda

A Assembleia Municipal do Funchal reúne-se amanhã, 25 de Setembro, em sessão ordinária às 9 horas, para debater vários pontos importantes. Da ordem de trabalhos constam diversos temas como a apreciação e votação da situação financeira do Município e da celebração de novos empréstimos a médio/longo prazo par obras de habitação social no concelho do Funchal. Será ainda apreciada a adesão do município à Associação Limpeza Urbana - parceria para as cidades inteligentes e sustentáveis, entre outros assuntos.