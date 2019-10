Artista internacional Leopold vem actuar no Madeira Pride a 19 de Outubro

O Madeira Pride acaba de anunciar o nome do artista alemão Leopold no arraial Pride 2019 que se realiza na noite de 19 de Outubro, no Funchal. Leopold junta-se assim aos nomes já confirmados de Carlos Costa e Tiago Braga que actuarão neste evento da comunidade LGBTI+ madeirense e porto-santense, que este ano realiza-se sob o mote ‘Orgulha-te de quem és!’

Inspirado por artistas como Prince, Janelle Monáe e Dua Lipa, LEOPOLD mistura vibrações e estilos com sons eletrónicos para criar o seu próprio estilo chamado Glam Pop. Com a sua estética de salto alto, lantejoulas e uma voz distinta para acompanhar, LEOPOLD pertence a uma nova geração de artistas LGBTI+, sendo a primeira participação internacional no evento.