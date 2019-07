Arresto de bens de Berardo confirmado

A Caixa Geral de Depósitos, instituição bancária pública à qual Joe Berardo deverá cerca de 350 milhões de euros, colocou uma providência cautelar sobre o Jardim Tropical Monte Palace, no Funchal, propriedade do empresário e em nome da Fundação Berardo desde 1988.

Segundo notícia desta manhã do jornal especializado ECO, o processo deu entrada no Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal, que determinou assim o arresto - impossibilita a alienação até ser determinada a razão e como será feito o pagamento da dívida do empresário madeirense -, cabendo agora aos representantes da Fundação a apresentação da sua defesa.

A notícia foi confirmada por fonte da sociedade d advogados que representa a queixosa, ainda que não tenha adiantado muito mais.

