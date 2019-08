Arranca a segunda fase de empréstimo de manuais escolares pelo ABM

Esta quarta-feira (14 de Agosto) e sexta-feira (16 de Agosto), entre as 9h30 e as 16 horas, na recepção do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), haverá a aceitação das listas para empréstimo de livros escolares de todos os graus de ensino, referentes ao ano lectivo de 2019/2020.

Conforme explica o ABM, as referidas listas serão numeradas por ordem de chegada. “Nesta 2.ª fase do projecto de empréstimo escolar, o ABM disponibiliza uma lista actualizada de cerca de 450 manuais disponíveis, decorrente da devolução de manuais emprestados em 2018/2019, e de outros, entretanto recebidos através do Depósito Legal”, adianta.

A lista pode ser consultada aqui.

“Cada encarregado de educação (ou o seu representante) deverá trazer o seu cartão de leitor e só terá direito a entregar as listas dos seus educandos. A data de entrega dos manuais escolares será a partir do dia 30 de agosto. O leitor terá cinco dias úteis para levantar os livros. Caso não o faça, os livros passam para outro leitor”, acrescenta.

De resto, este serviço prestado aos leitores do ABM visa ajudar as famílias a diminuir os custos de aquisição de livros escolares, bem como facilitar o acesso e utilização de recursos documentais actualizados.