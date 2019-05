Arraial das Casas do Povo promete encher Cais 8 de sabores e tradições

O ‘Arraial das Casas do Povo’, que decorrerá nos dias 30, 31 de Maio e 1 de Junho, no Cais 8, junto à Praça do Povo, foi hoje oficialmente apresentado. 27 Casas do Povo vão contribuir para este evento, que pretende encher o local de sabores e tradições da Região.

Esta é uma iniciativa da Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) e Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA), integrado nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, que conta com o apoio do Governo Regional.

“Contamos com a participação de 27 Casas do Povo que irão expor os seus produtos e mais de 400 elementos de grupos corais, grupos folclóricos e de dança que irão atuar ao longo dos três dias”, avançou Sérgio Oliveira, presidente da ACAPORAMA e coorganizador do evento.

Já Henrique Silva, Presidente da ADRAMA, destaca como pontos altos a “homenagem na quinta-feira, 30 de maio, a personalidades que, “ao longo dos anos, prestaram um contributo significativo ao desenvolvimento das Casas do Povo, enquanto instituições de excelência na sua missão de apoio às populações locais”, bem como o “Desfile Bordado Madeira” que se realiza na sexta-feira, 31 de maio, pelas 20 horas, com o objetivo de “homenagear o trabalho desenvolvido pelas bordadeiras da região”.

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, também marcou presença na conferência e fez questão de agradecer o trabalho destas duas instituições e o desafio que lançaram ao Governo regional que hoje se materializa no lançamento deste grande evento.