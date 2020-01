ARDITI promove seminário sobre turismo sustentável

No âmbito do projecto ‘Islands of Innovation’, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação,

Tecnologia e Inovação – ARDITI - promove, no próximo dia 30 de Janeiro (quinta-feira), o evento ‘Talks for Innovation: Sustainable Design’, um seminário direccionado para o turismo sustentável.

O evento irá decorrer no Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal, com início às 9 horas e término às 12h30.

Este seminário visa revelar perspectivas de um futuro resiliente e sustentável relacionadas com o sector do turismo.

Para a conferência, os membros da organização do Islands of Innovation convidaram especialistas ligados ao projecto: Idil Gaziulusoy, Professora da Universidade de Aalto, Finlândia, especialista em Design Sustentável; Bonnie Lewtas, da TurtlCo - Sustainable Hospitality For Island Destinations -, especialista em Turismo Sustentável e Indústria do Turismo; Pedro Sepúlveda, da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas – DRAAC -, para apresentar a estratégia de adaptação às alterações climáticas CLIMAMadeira.

O projecto ‘Islands of Innovation’ pretende investigar e melhorar as medidas de política pública para transformar as ilhas em “bancos de ensaio” de inovação promocional, de ambiente experimental de “sondagem e aprendizagem”, características que podem manter e atrair pessoas jovens e inovadoras, assim como actividades para as mesmas.