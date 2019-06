António Trindade é o novo Presidente do Rotary Club Machico - Santa Cruz

O Rotary Club Machico - Santa Cruz fez ontem a transmissão de tarefas, no Hotel Four Views Oasis, numa sala completa de rotários e contou com a presença de associações com intervenção comunitária.

António Trindade é o Presidente do Club para o Ano Rotário 2019-2020 e acompanham no seu conselho directivo Afonso Rodrigues como Secretário, Diná Gonçalves é a tesoureira e o Simplício Silva como protocolo. Na ocasião o Presidente do Club relevou que “no movimento rotário todos os anos a roda gira, e que gira com ela a história do club, o trabalho abnegado e o espírito rotário de todos aqueles que desde 1984 dedicam-se à causa rotária e ao nosso club”.

O momento de posse foi também circunstância para deixar uma palavra de apoio aos companheiros rotário tendo focado que “Rotary Machico Santa Cruz pouco será o que o Presidente ou o Conselho Director fizerem, será antes o que fizermos juntos, caminhando lado a lado, empenhando-nos nos mesmos ideias, propósitos e valores, aliás como é matriz da instituição”

A ocasião serviu para abordar o lema proposto por Rotary Internacional para 2019-2020 - Rotary Conecta o Mundo- reflete o claro propósito do movimento rotário, que conta com mais de 1,2 M associados em todo o mundo, em ligar pessoas e comunidades e contribuir para mudanças duradouras no Mundo.

António Trindade, Presidente do Rotary Machico Santa Cruz fez alusão aos desafios do club e do Rotary dizendo que “Hoje os desafios são tantos ou maiores do passado. Hoje, e sendo nós uma organização de profissionais, os desafios profissionais são ainda maiores do que no passado. Hoje, as causas rotárias, de apoio a projectos sociais e educacionais em todo o Mundo, não são menores, são também maiores. Assim sendo, temos o dever de serviço de dar as mãos, de ligar pessoas e comunidades. Vamos promover e divulgar Rotary. São tantos o que precisam de nós: da nossa ação, do nosso exemplo, da nossa capacidade em traduzir desejos em actos. Tanto na esfera profissional como nas causas humanitárias podemos, com o nosso pequeno contributo, fazer acontecer o sonho rotário, o de implementar mudanças positivas no mundo”.

Ficou assim lançado o mote para o ano rotário do Rotary Club Machico Santa Cruz que na próxima terça aprova o seu programa em reunião de assembleia geral e que promover a sua primeira actividade muito em breve.