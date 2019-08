António Costa vai ao encerramento da convenção do Partido Socialista Europeu

O secretário-geral do PS vai marcar presença na sessão de encerramento da convenção do Partido Socialista Europeu dedicada às regiões ultraperiféricas, que se realiza a partir das 18h no Centro de Congressos da Madeira.

Vão participar na conferência eurodeputados socialistas e o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, bem como o candidato às eleições regionais Paulo Cafôfo e o presidente do PS-M, Emanuel Câmara.

António Costa chegou ao início da tarde à Região e vai participar, amanhã, na rentrée nacional do partido, em Machico.