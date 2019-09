‘Ambiente’ apresenta Portal da Estação Náutica da Madeira esta quinta-feira

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais irá realizar a apresentação do Portal da Estação Náutica da Madeira, denominado ‘Esta Nau - Estação Náutica da Madeira’, no dia 19 de Setembro, pelas 16 horas, na Gare Marítima Internacional do Porto do Funchal.

O mar da Região Autónoma da Madeira (RAM) assume uma importância crescente e decisiva no contexto do desenvolvimento integrado, tendo em conta a sua repercussão em diversas actividades relevantes para a economia regional. O Governo Regional tem demonstrado, por isso, particular interesse em fomentar o mar como uma janela de oportunidade para o desenvolvimento de vários sectores, em particular, o turismo náutico enquanto produto estratégico para o desenvolvimento do turismo regional.

O Portal da Estação Náutica da Madeira está a ser desenvolvido por uma das empresas da comunicação digital mais inovadoras e criativas do país e pretende promover o ecossistema da economia azul da RAM, envolvendo a administração regional e as áreas do comércio, do conhecimento e dos media.

O portal disponibilizará aos futuros visitantes uma gama variada de produtos e serviços relacionados com a economia azul da Região, apoiada numa ferramenta digital inovadora contendo a informação relevante e actualizada acerca do seu cluster, projectando no plano internacional a Madeira enquanto destino náutico de excelência.

O Portal da Estação Náutica da Madeira pretende também ser uma plataforma de serviços de apoio à náutica de recreio e ao turismo da natureza e científico, tirando partido da atractividade proporcionada pelo seu património, localização, infraestruturas e serviços existentes, e promovendo os investimentos e as necessárias parcerias público-privadas.