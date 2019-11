Ambientalistas censuram “abuso” na Madeira

Ambientalistas censuram “abuso” é a notícia que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Especialistas da área do ambiente consideram que a retirada colossal de inertes da orla costeira, violando a lei e a proibição expressa pela autoridade pública, indicia suspeitas de favorecimento e de corrupção. Aliás, um “forrobodó” que também mereceu críticas no ‘Debate da Semana’ da TSF, moderado por Leonel Freitas.

Na edição impressa do DIÁRIO, deste sábado, dia 9 de Novembro, pode ainda ler que a Região quer taxa turística e novos voos, tendo estas pretensões sido partilhadas ontem na Conferência Anual do Turismo.

Pode ainda ler que há 30 anos caiu o muro de Berlim e que uma casa e um bar foram assaltados em São Martinho.

Também nesta edição, saiba que Patrícia Pinto está de volta aos desfiles, estando prevista a apresentação de uma colecção, no Mercado.

