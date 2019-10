Alunos de Santa Cruz participam em projecto Erasmus na Polónia

Sete alunos e três professores da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz partiram ontem rumo a Zabrze, na Polónia, no âmbito do projecto europeu ‘Let me be your Guide - A walk through of my cultural heritage’. A viagem vai permitir a participação da comunidade escolar madeirense num conjunto de actividades previamente planeadas e diversificadas, com vista ao conhecimento ‘in loco’ ad cultura polaca.

O projecto Erasmus+ resulta de uma parceria que envolve a Eslovénia e a Polónia e pretende “consciencializar os alunos para a diversidade cultural, ensinando-os a tolerar e valorizar essa mesma diversidade através de experiências e actividades que visam conhecer o património histórico, cultural e ambiental dos países parceiros”, refere fonte da Escola Secundária de santa Cruz..