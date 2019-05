Alunos da Francisco Franco participam numa demonstração de Robótica nas Canárias

Um grupo de alunos da escola Francisco Franco está de partida para Canárias com vista à participação numa demonstração de robótica.

Trata-se dos alunos do 10.º ano, do curso profissional de Robótica, acompanhados por um professor, que viajam hoje para San Fernando de Maspalomas, em Gran Canária, onde participam até quinta-feira, numa organização da Plataforma Oceânica das Canárias, parceira do SPAR (Sala de Projetos de Automação e Robótica) da escola com o Observatório Oceânico da Madeira (OOM), com a participação de equipas de várias escolas de Espanha.

O principal objectivo da participação é mostrar um dos robôs ROV, robô submarino controlado remotamente, em que os alunos da Escola Francisco Franco têm estado a trabalhar.

Com a participação no evento, espera-se que os alunos – Francisco Abreu, Rodrigo Camacho e Sofia Nóbrega e o professor Carlos Abreu – tenham a possibilidade de trocar experiências com os seus colegas de Espanha e possam desenvolver e aprofundar os conhecimentos teóricos já adquiridos.

Depois de no corrente ano lectivo ter aberto, pela primeira vez, uma turma de Robótica no 10.º ano, a Escola Francisco Franco disponibiliza na sua oferta formativa para o próximo ano lectivo mais uma turma para alunos que ingressem este mesmo ano de escolaridade.