Alunas de Santana do projecto ‘Madeira Somos Nós’ participam no Arraial das Vindimas

No âmbito da campanha de sensibilização para o turismo ‘Madeira Somos Nós’, iniciativa integrada no Programa das Comemorações alusivas aos 600 Anos, cada um dos participantes foi premiado com experiências turísticas nos respectivos concelhos.

Neste seguimento, as alunas e a presidente do Conselho Executivo da Escola B + S Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral tiveram a oportunidade de participar no Arraial das Vindimas numa das mais importantes unidades hoteleiras de Santana, a Quinta do Furão.

A secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, associou-se também a esta experiência.

Recorde-se que o projecto ‘Madeira Somos Nós’ esteve, no terreno, entre Maio e Junho, envolvendo as escolas de todos os concelhos da Região, sendo dirigida, em concreto, aos alunos do 9º Ano. Nos dias 29 e 30 de Junho foram realizados, na Praça do Povo (Funchal) e no Centro Cultural e de Congressos no Porto Santo, respectivamente, espectáculos em que o ponto alto consistiu na apresentação dos 11 vídeos realizados pelos estudantes de cada concelho.

Nestes vídeos os jovens protagonistas destacaram pontos de interesse, serviços, entidades ou pessoas que, na sua opinião, melhor identificavam as suas localidades.

Os principais objectivos desta campanha, “plenamente conseguidos”, conforme relembra e salienta a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “foram sensibilizar os mais jovens para a importância do Turismo e da sua história e tradição, mas, também, divulgar, junto deste público-alvo, as oportunidades e opções profissionais que, actualmente, existem neste sector e que são cada vez mais transversais”.