Altares de São João decorrem até segunda-feira na Praça do Carmo e arredores

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o restante Executivo Municipal, inauguraram, ontem à tarde, a edição 2019 dos Altares de São João, uma tradição da Baixa da cidade, que vai decorrer até à próxima segunda-feira, 24 Junho, na Praça do Carmo, abrangendo também a Rua da Figueira Preta, Travessa dos Reis, Rua da Conceição e Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal. O programa inclui marchas, concertos, fados, bandas e teatro de rua, entre outros.

Miguel Silva Gouveia começou por sublinhar a satisfação pela concretização de mais esta edição, “fruto da cooperação e da relação de proximidade que o Município procura manter com o comércio local, potenciando o nosso património, mas também as nossas tradições e a nossa identidade enquanto funchalenses”.

Destacando o vasto e abrangente programa, deixou o convite a todos os madeirenses a passarem pela Praça do Carmo nos próximos dias, agradecendo, em especial, “aos comerciantes locais, que são imprescindíveis num evento popular como este, pela forma como dinamizam esta festividade, incluindo o seu empenho na construção dos seus próprios altares.”