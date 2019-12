Aldeia Natal acolhe campanha de adopção de animais

A Aldeia Natal, na Praça do Município, acolhe esta sexta-feira, dia 13, uma campanha de adopção de animais, promovida pelo Canil Municipal do Funchal através da Amais - Associação Madeira Animais, entidade gestora do Vasco Gil, entre as 10 horas e as 16h30.

A vice-presidente da autarquia, Idalina Perestrelo, apela à participação de todos os munícipes na campanha cujo objectivo é “aumentar a taxa de adopção do Canil Municipal do Funchal e sensibilizar a população em geral para a acolhimento de animais errantes e para a doação de bens necessários aos animais que se encontram no Vasco Gil”.

As adopções terão um custo de 20 euros, nos quais se inclui a esterilização, a vacina contra a raiva e o chip.