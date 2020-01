Aldeia de Natal entregou prémio do comércio tradicional

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, marcou presença, esta tarde, na Praça do Município, para conjuntamente com a ACIF, entregarem uma Televisão LED à grande vencedora do sorteio da Aldeia de Natal 2019.

Este ano foram cerca de duas dezenas de espaços comerciais da baixa do Funchal, que aceitaram o desafio lançado pela organização para aderir ao sorteio da Aldeia de Natal. Quem fizesse as suas compras de Natal nas lojas aderentes, que estavam devidamente destacadas no recinto, num valor mínimo de 25€, recebia um cupão que posteriormente depositava na tômbola presente na Aldeia durante o evento.

Idalina Perestrelo salientou que “a Câmara Municipal do Funchal tem um programa para revitalização do comércio do Funchal, e a Aldeia de Natal não foi só um espaço dedicado às crianças e aos mais jovens, foi também um trampolim para estimular e dinamizar o consumo no comércio tradicional, que tem tido um papel importante na economia da cidade, funcionando numa espécie de centro comercial a céu aberto”.

As lojas aderentes deste ano foram: Saudade Madeira - Arte & Café, Sapataria Porto, Relojoaria Pita, People’s Phone, Ourivesaria Parisiense, Orquídea Ourivesaria Relojoaria, as duas lojas da Óptica da Sé, Nova Minerva, Meo - Loja Avenida Zarco, Geladaria Mil Sabores, Estimei, Loja e Atelier, Casa Dural, Bioforma, as duas lojas da A Montra VIP e A Loja do Vinho.

A Câmara Municipal do Funchal agradece a participação de todos, bem como a parceria com a ACIF e o empenho de todos os comerciantes e colaboradores que fizeram deste evento um sucesso.