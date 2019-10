Albuquerque visita serviços clínicos recentemente acreditados pela Direcção Geral da Saúde

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, amanhã, dia 30 de Outubro, pelas 11 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, dois serviços clínicos, os de Pediatria e de Cirurgia Pediátrica, recentemente acreditados pela Direcção Geral da Saúde, no âmbito do processo de qualidade levado a cabo pelo SESARAM.

Trata-se de uma aposta por parte do executivo madeirense, que já permitiu a acreditação de 15 serviços clínicos e centros de saúde da RAM.

Até ao final de 2020, recorde-se, deverão ser acreditados mais 4 serviços (dois Centros de Saúde e dois Serviços Clínicos) hospitalares, prevendo-se que os mesmos sejam auditados até ao final do 1º trimestre de 2020: Centro de Saúde do Porto Santo; Centro de Saúde de Câmara de Lobos; Serviço de Urologia; Serviço de Nefrologia

Até à data, estão já acreditados 15 serviços acreditados pela Direcção Geral de Saúde (DGS), com base no Modelo de Certificação ACSA Internacional.

Assim, em 2019 foram o Serviço de Pediatria e o Serviço de Cirurgia Pediátrica (incluindo Consulta Externa, Hospital de Dia, Internamento e Urgência Pediátrica).