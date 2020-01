Albuquerque visita obras na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 29 de Janeiro, pelas 10 horas, as obras na escola básica dos segundo e terceiro ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, já em curso e com prazo de conclusão que aponta para o final do corrente ano.

As obras de beneficiação decorrem sobretudo nos quatro pavilhões escolares e na piscina coberta actualmente existente e respectivos balneários, com esta a dar lugar a um polidesportivo.

Os trabalhos, já com IVA, ascendem a quase 1,1 milhões de euros, indo permitir o melhoramento das questões de acessibilidade e evacuação do edifício em caso de emergência.

Proceder-se-ão também a alguns melhoramentos ao nível funcional, nomeadamente na interligação física entre os diversos pavilhões, na colocação de um ascensor para que pessoas com mobilidade reduzida possam aceder a grande parte do edifício.

Serão ainda executadas novas instalações sanitárias masculinas e femininas para alunos, bem como criadas instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida. A lavandaria será deslocada do piso 2 para o piso 1 do pavilhão 3, concentrando todos os serviços e instalações de apoio no mesmo piso.

A obra inclui igualmente a reformulação da sala de sessões, fazendo-se uma redistribuição dos lugares sentados, indo ao encontro das novas regras de segurança.

A obra está a decorrer por fases, por forma a provocar os menores constrangimentos possíveis ao funcionamento das aulas.

A piscina existente será desactivada, sendo o seu fosso anulado e criado um pavimento em laje de betão, de modo a permitir a instalação de um pequeno polidesportivo.